Salários no Reino Unido avançam no ritmo mais forte em uma década

Os salários pagos aos trabalhadores no Reino Unido avançaram ao ritmo mais forte em dez anos no trimestre até outubro, mesmo com o crescimento no desemprego. Os salários, incluindo bônus, tiveram crescimento de 3,3% no trimestre até outubro, acima da alta de 3,1% dos três meses até setembro. O Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês) informou que o número de pessoas sem trabalho subiu 20 mil no período, com a taxa de desemprego passando de 4,0% no trimestre até julho para 4,1% no trimestre até outubro.

O avanço nos salários torna mais provável que o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) eleve os juros no próximo ano, embora qualquer mudança na política dependa do modo como o Reino Unido deixará a União Europeia, em março.

O BoE vê o crescimento nos salários como sinal de que diminui a capacidade ociosa na economia, o que gera pressão sobre as empresas para elevar os preços, tornando necessária mais adiante uma elevação nos juros para conter a trajetória dos preços e cumprir a meta de inflação em 2%. Fonte: Dow Jones Newswires.