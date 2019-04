Salário médio de admissão tem queda real de 0,51% em março, mostra Caged

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve alta real (descontada a inflação) de 0,12% em março ante fevereiro, para R$ 1.571,58, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Na comparação com o mês de março do ano passado, no entanto, houve baixa de 0,51%, informou nesta quarta-feira, 24, o Ministério da Economia.

No acumulado do primeiro trimestre de 2019, há ganho de 1,37% acima da inflação no salário médio de admissão.

O Brasil fechou 43.196 vagas de emprego formal no mês passado.