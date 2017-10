Salário médio de admissão tem alta real de 5,59% em setembro, mostra Caged

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada teve queda real de 0,83% em setembro ante agosto, para R$ 1.478,52, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Na comparação com o mês de setembro do ano passado, porém, houve alta de 5,59%, informou nesta quinta-feira, 19, o Ministério do Trabalho.

No acumulado do ano, também há ganho de 4,15% acima da inflação no salário médio de admissão, de acordo com dados do Caged.

Estados

O Brasil abriu 34.392 vagas de emprego formal no mês passado. Segundo a pasta, o resultado foi positivo em 20 das 27 unidades da federação.

O melhor resultado foi o de Pernambuco, que abriu 13.992 postos formais de trabalho em setembro. Por outro lado, o Rio de Janeiro fechou 4.769 postos formais de trabalho no período.