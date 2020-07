Salário de servidores da Prefeitura de Campo Grande já está disponível

O salário do mês de junho já está disponível para servidores do Estado e também da Prefeitura de Campo Grande. Atenção, quem recebe pelo Banco do Brasil já está com o valor em conta, outros bancos apenas no próximo dia útil.

No caso dos servidores municipais o banco também faz diferença. Quem recebe pelo Bradesco já tem os valores, outros bancos apenas no próximo dia útil.

A folha de pagamento do Estado é de R$ 400 milhões, para cerca de 79 mil servidores, a da Prefeitura de Campo Grande é de R$ 102 milhões.