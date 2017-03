Saint-Gobain supera Leroy Merlin no País

A aquisição da rede gaúcha de materiais de construção Tumelero transformará a multinacional francesa Saint-Gobain na maior empresa do setor no País em pontos de venda, com 70 lojas, ultrapassando a Leroy-Merlin. A transação foi concluída na quinta-feira, 2, e marcará a entrada da Saint-Gobain, dona da marca Telhanorte, no Rio Grande do Sul. Até então, a companhia operava em São Paulo, Minas e Paraná.

A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no fim de dezembro e não teve o valor divulgado. Em 2016, as vendas da Tumelero foram de R$ 265 milhões.

Segundo o diretor-geral da Saint-Gobain Distribuição Brasil, Manuel Corrêa, a empresa foca no longo prazo e "tem confiança na retomada". Essa foi a quarta aquisição da francesa no Brasil.

Após a compra da Telhanorte, incorporou a Bordignon, do Paraná, e a Center Líder, de São Paulo. Sobre a possibilidade de comprar a Amoedo, do Rio, Corrêa disse que o momento é de completar a integração da Tumelero. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários