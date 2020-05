Saída de dólar supera entrada em US$ 10,264 bi no ano até dia 22 de maio, diz BC

O fluxo cambial do ano até 22 de maio ficou negativo em US$ 10,264 bilhões, informou nesta quarta-feira, 27, o Banco Central - (Foto: Divulgação)

O fluxo cambial do ano até 22 de maio ficou negativo em US$ 10,264 bilhões, informou nesta quarta-feira, 27, o Banco Central. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 3,787 bilhões. Os dados refletem, em grande parte, os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre o fluxo de moeda estrangeira, em especial nos meses de março e abril.

A saída pelo canal financeiro neste ano até 22 de maio foi de US$ 32,918 bilhões. O resultado é fruto de aportes no valor de US$ 213,236 bilhões e de envios no total de US$ 246,154 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 22 de maio ficou positivo em US$ 22,654 bilhões, com importações de US$ 60,926 bilhões e exportações de US$ 83,580 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 13,599 bilhões em Adiantamento de Contrat

Maio

Depois de encerrar abril com saídas líquidas de US$ 1,378 bilhão, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 2,466 bilhões em maio até o dia 22.

O canal financeiro apresentou saídas líquidas de US$ 399 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 27,608 bilhões e de retiradas no total de US$ 28,007 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de maio até o dia 22 é positivo em US$ 2,865 bilhões, com importações de US$ 9,664 bilhões e exportações de US$ 12,529 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,266 bilhão em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 6,267 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 4,996 bilhões em outras entradas.

Semana

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 18 a 22 de maio) para o Brasil ficou positivo em US$ 129 milhões.

O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 438 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 9,268 bilhões e de envios no total de US$ 8,831 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 308 milhões, com importações de US$ 4,971 bilhões e exportações de US$ 4,662 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 297 milhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 2,768 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 1,597 bilhão em outras entradas.