Rússia suspende compra de carne de uma unidade da BRF e outra da JJZ

O Serviço Federal de Vigilância Veterinária e Fitossanitária da Rússia informou, por meio de nota publicada em seu site, que suspendeu a importação de duas unidades produtoras de carnes do Brasil, investigadas na Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Foram suspensas as compras da unidade de aves da BRF em Mineiros (GO) e outra de carne bovina da JJZ Alimentos em Goianira (GO).

O governo já tinha autoembargado estas e outras 19 unidades que estão sendo investigadas no caso. Anteriormente, a Rússia havia pedido apenas mais informações sobre as plantas específicas que exportam para o país.

Segundo a BRF, a empresa ainda não foi notificada por meio do governo brasileiro desta suspensão - que é o trâmite normal nestes casos -, mas está ciente do suspensão por meio do site do governo russo. O Broadcast Agro (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) não conseguiu contato com a JJZ até a publicação desta nota.

