Rússia pode desistir de estender acordo da Opep para cortar produção de petróleo

A coalizão de produtores que deseja estender o acordo de corte na oferta, liderada pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), pode registrar fissuras, segundo analistas. Nesta quarta-feira, o ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak, anunciou que planejava dialogar com companhias russas do setor sobre o assunto.

Analistas mostram, porém, ceticismo sobre a possibilidade de Moscou continuar a apoiar a iniciativa. "Nós ainda acreditamos que é muito improvável que a Rússia feche qualquer corte adicional para além do meio do ano", afirmaram analistas do Commerzbank em relatório recente. Fonte: Dow Jones Newswires.

