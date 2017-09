Rússia diz que Opep discute monitorar exportações de petróleo

Os integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e países de fora do grupo discutem uma proposta para monitorar as exportações da commodity, mas isso não substituiria as cotas de produção decididas em acordo, afirmou nesta sexta-feira o ministro da Energia da Rússia, Alexander Novak.

"Nós estamos discutindo o monitoramento das exportações, mas há dificuldades do ponto de vista da precisão dos dados", afirmou Novak a repórteres em Viena. "No geral, não somos contra isso como um fator adicional, mas o principal fator é a produção", acrescentou a autoridade. Fonte: Dow Jones Newswires.

