Rumo obtém aval da ANTT para bônus

A Rumo, braço de logística do Grupo Cosan e que é dono da ALL, informou ontem, por meio de comunicado, que obteve no dia 17 de março autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para outorga de prestação de garantia corporativa da Rumo Malha Norte aos títulos de dívidas emitidos pela Rumo Luxembourg. O valor total soma US$ 750 milhões e tem vencimento em 2024. A operação consiste numa captação externa da subsidiária da Rumo, disse a companhia. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

