Rota de Integração Latino-Americana trará novas possibilidades econômicas para o Brasil

A Rota de Integração Latino-Americana vai trazer novas possibilidades econômicas para o Brasil, a avaliação é do presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul, Cláudio Cavol, que voltou entusiasmado e otimista com o sucesso da expedição. "Provamos que este percurso é perfeitamente executável para o transporte rodoviário de cargas, mesmo com a estrutura precária encontrada no trecho do paraguaio, que já deu concluiu a licitação de 270 quilômetros.

"A Rila é aguardada com muita expectativa por todos os países envolvidos pois abrirá um leque de possibilidades econômicas que trará desenvolvimento para cada região", afirma.

Dos 2.220 quilômetros entre o Brasil e os portos do norte do Chile, o trecho de cerca de 500 quilômetros no Paraguai é o que precisa de mais investimentos, mas o empenho das autoridades ratificada na sexta-feira (1º) em Assunção pelo ministro de Obras Públicas e Comunicações do Paraguai, Ramón Jimenez Ganoa, demonstra que isso não será um empecilho para efetivar a rota. Segundo ele, a primeira etapa de 270 quilômetros de asfalto que ligará Carmelo Peralta a Loma Plata já estão sendo licitados e as obras devem ter início no próximo ano, orçadas em aproximadamente US$ 400 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,3 bilhão, com prazo de conclusão em três anos. A licitação para a segunda etapa também já está em estudo pelos técnicos paraguaios, segundo o Ministro.

No pacote de investimentos também está a contrapartida de 50% para a construção da ponte binacional entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (PY), cujo valor total das obras de infraestrutura no trecho da rota chegam próximos a R$ 3 bilhões.

Durante a expedição, Cavol ressaltou o entusiasmo com a qual autoridades e a população de cada localidade receberam a comitiva composta por autoridades e empresários brasileiros. "A Rila é aguardada com grande expectativa, pois todos têm a certeza que ela trará desenvolvimento para suas cidades, não apenas como corredor rodoviário, mas também com a abertura do turismo como uma opção econômica, além de promover a integração sócio-cultural entre os quatro países", explica.

Durante o percurso, foram realizadas rodadas de negócios que podem beneficiar a comercialização de produtos e baratear o custo das importações e exportações entre os países integrantes da Rila.

Também foi possível averiguar as estradas da Argentina, que dispõem de boas condições e que precisam de apenas de 24 quilômetros de asfalto. Já o trecho do Chile conta com uma ótima infraestrutura portuária e rodoviária.

O trajeto da expedição compreendeu as cidades de Porto Murtinho (MS), Carmelo Peralta (PY), Pozo Hondo (PY), Jujuy (Arg),Iquiqui (Chl), Antofogasta (Chl), Calama (Chl), Salta (Chl) e Assunção (Py).

Cavol ressaltou o empenho das autoridades brasileiras, paraguaias, argentinas e chilenas nesse ambicioso projeto que beneficiará a todos. "Além do apoio do Governo Estado de MS e do Itamaraty, tivemos o apoio incondicional de toda a diretoria do Setlog-MS e dos empresários de diversos setores que ajudaram a viabilizar este projeto. Aproveito para reafirmar minha gratidão por essa importante parceria", finaliza.

Entre as autoridades que participaram da Expedição estão o Ministro de Carreira das Relações Exteriores, coordenador geral de Assuntos Econômicos Latino-Americanos e Caribenhos, João Carlos Parkinson de Castro, o embaixador do Chile, Jaime Gazmurie Mujica, César Rolando Gatica Munoz, adido do Chile, Blas Cristaldo, diretor e coordenador do Ministério de Obras e Comunicação do Paraguai, Marcos Antônio Lima das Neves, Coordenador de transporte Internacional da ANTT, Marcelo Migliole, secret. de Infraestrutura do Gov. do Estado de MS, Luiz Fernando Buainain, titular da Sedesc (Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico, e Antônio Cezar Lacerda Alves será o secretário de Governo,o Reitor da UEMS, Fábio Edir dos Santos Costa, entre outros.

