Rosengren diz não ver necessidade de mais acomodação monetária nos EUA

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Boston, Eric Rosengren, disse que as políticas monetária e fiscal do país já são acomodatícias e que não vê necessidade de ampliar o relaxamento monetário.

Na quarta-feira (30), o Fed decidiu cortar seus juros básicos em 0,25 ponto porcentual pela terceira vez este ano, para a faixa de 1,50% a 1,75%. Rosengren, porém, votou pela manutenção dos juros.

Para justificar sua dissidência, Rosengren argumentou em comunicado hoje que o mercado de trabalho dos EUA está firme, que a inflação está perto da meta oficial do Fed (de 2%), e que o Produto Interno Bruto (PIB) real cresce em níveis próximos das estimativas para seu potencial.

Além disso, Rosengren apontou uma moderação dos riscos ligados à questão comercial e ao Brexit, como é conhecido o processo para que o Reino Unido se retire da União Europeia.

"Eu acredito que não há necessidade de mais acomodação", afirmou o dirigente.