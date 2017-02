Rogério Marinho reafirma entrega em maio de relatório da Reforma Trabalhista

O relator da reforma trabalhista na Câmara, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), não acredita que o calendário da Comissão sofrerá atrasos diante dos pedidos para realização de debates sobre a reforma em várias cidades brasileiras e os mais de 60 requerimentos para convite de especialistas no tema para debater a reforma em Brasília.

Após reunião realizada nesta terça-feira, o relator reafirmou o calendário que prevê que os debates deverão se estender por todo o mês de março e abril. Para Marinho, será possível organizar a agenda de tal maneira a manter a programação original que prevê entrega do relatório final sobre a reforma no início de maio.

Mais cedo, foram aprovados requerimentos para a realização de eventos sobre a reforma em Aracaju (SE), Belém (PA), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Foz do Iguaçu (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São Paulo (SP) e Vitória (ES).

Entre os convites feitos pelos parlamentares, há requerimentos para representantes de confederações, sindicatos, procuradores, ex-ministros, professores e entidades internacionais.

O relator explica que os eventos regionais serão realizados pelos parlamentares requerentes de cada Estado e não é necessária a presença do restante da Comissão em cada Estado.

"Os colegas nos trarão um relatório do que foi debatido e questionado", disse Marinho. Sobre os convidados para audiências públicas, o deputado acredita que será possível formar vários grupos de forma a acomodar adequadamente todos os segmentos.

A Comissão só retoma os trabalhos após o carnaval, em 7 de março, e prevê agenda corrida com audiências às terças, quartas e quintas-feiras.

Veja Também

Comentários