Rodrigo Maia garante trabalho em dobro para colocar reforma em votação

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira, 11, que recebeu pela manhã ligação do presidente da República, Michel Temer, dizendo que vai se reunir com os líderes e contar os votos um a um para ver qual a distância que há dos 308 votos necessários para aprovar a reforma da Previdência para na próxima terça-feira colocar a proposta em pauta. "A reforma é urgente, mas não podemos pautá-la sem uma garantia muito clara de que ela será aprovada. Então vamos trabalhar em dobro para que possamos ter as condições em colocar em votação na próxima semana", comentou.

Maia afirmou que tem ajudado pessoalmente para aprovar a matéria.

"Eu acho que todos aqueles que têm responsabilidade com as próximas gerações tem que se empenhar como eu estou me empenhando", disse o deputado, repetindo que não vai pautar a matéria se não tiver a garantia de que será aprovação da reforma da Previdência.

Para ele, se a expectativa for de derrota, o resultado será pior do que aquele projetado antes da votação. "Por isso temos dialogado com principais líderes e eu vou me empenhar pessoalmente para que a gente construa uma maioria de mais de 308 votos já na próxima semana", disse.