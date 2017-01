Rodrigo Maia diz 'torcer' para que o BC corte mais os juros

O presidente em exercício, Rodrigo Maia, disse ao jornal O Estado de S. Paulo que "torce" para que a taxa de juros seja reduzida na primeira reunião do Comitê de Política Monetária de 2017. Maia, no entanto, não falou em porcentuais, fazendo questão de ressaltar que "não interfere" nesse assunto e que "sempre defendeu a autonomia do Banco Central".

"Tomara que baixe porque 9% de juros real não dá. É muito alto. Mas não me meto nisso", comentou. "Espero que o Banco Central tenha condições técnicas para reduzir. A gente torce, mas não interfere." O mercado aposta na redução da Selic em 0,5 ponto porcentual no encontro desta quarta-feira, 11.

Não é só Maia que "torce" pela redução dos juros. O próprio presidente Michel Temer, que está em Portugal, citou nesta terça-feira, 10, em discurso no Rio Grande do Sul, sua preocupação com o tema.

Em sua fala, que foi entendida como uma espécie de recado ao BC, Temer fez questão de destacar que seu governo baixou quatro pontos porcentuais da inflação em seis meses."Portanto, a inflação foi controlada. Os juros começaram a cair, e é claro que eu não quero dar palpite nessa área, que é muito delicada, mas certa e seguramente, com a inflação caindo, naturalmente os juros vão caindo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários