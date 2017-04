Rodrigo Maia diz que reforma trabalhista deve ser votada na próxima semana

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 17, ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, que a reforma trabalhista deve ser votada no plenário da Casa já na próxima semana. Nesta terça-feira, 17, Maia tentará aprovar no plenário o regime de urgência para acelerar a tramitação da matéria.

A reforma ainda está na comissão especial. O relator da proposta, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), já leu seu parecer, que pode ser votado ainda nesta semana ou no início da próxima semana no colegiado. Com a urgência aprovada, a matéria poderá ser imediatamente votada no plenário, após ser aprovada na comissão.

