Rodrigo Maia diz que projeto sobre repatriação pode ir a votação

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que pretende colocar em votação o projeto que reabre o prazo para adesão ao regime especial de repatriação de recursos do exterior nesta quarta-feira, 15, se houver acordo.

Maia disse que vai se reunir nesta quarta com governadores de todos os Estados e que a votação desse projeto tem sido um pleito dos agentes públicos estaduais e municipais. "Acho que o texto está maduro para ser votado. Essa é uma preocupação tanto do governo federal, diante da necessidade da execução orçamentária como de Estados e municípios, porque a crise ainda não acabou, é uma crise longa, a arrecadação ainda não melhorou", afirmou.

No ano passado, a primeira rodada do programa, que acabou em outubro, trouxe de volta R$ 170 bilhões ao País. Com isso, o governo arrecadou cerca de R$ 50 bilhões com imposto de renda e multa. Agora, a ideia é abrir um novo prazo de 4 meses. O projeto já foi aprovado no Senado.

