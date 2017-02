Rodadas de negócios organizadas pelo Sebrae serão destaque durante o Três Lagoas Florestal

A cidade de Três Lagoas, capital mundial da celulose vai receber a partir do dia 28 março, a 3ª edição da feira Três Lagoas Florestal, e um dos destaques do evento serão duas rodadas de negócios organizadas pelo Sebrae, nos dias 29 e 30. A ação tem como objetivo promover o encontro de pequenos empreendimentos com grandes empresas do setor, e gerar expectativas de negócios.

O primeiro encontro denominado “Comercializa Madeira e Floresta”, vai acontecer no dia 29/03, a partir das 13h, e contará com 10 empresas âncoras. A demanda é voltada para empreendimentos fornecedores de mudas, equipamentos, madeiras e serviços ligados ao segmento florestal.

Já a segunda rodada, chamada “Negocia MS”, ocorre no dia 30/03, e exigirá negócios de setores diversos que atendam a grandes empresas do estado. Ao todo, são esperadas cerca de 100 empresas para os dois encontros. O investimento para cada rodada é de R$ 80. Inscrições e informações: 0800 570 0800.

Além das duas rodadas de negócios, estandes e palestras vão proporcionar aos participantes interação, troca de conhecimento e a oportunidade de realizar excelentes negócios. A última edição da feira ocorreu em 2015, movimentou R$60 milhões e recebeu mais de 13 mil visitantes.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente para visitação por meio do portal www.treslagoasflorestal.com.br, onde a programação completa está disponível. Para ter gratuidade na visitação da feira, o cadastro deve ser realizado antes da data do evento. Ingressos para os simpósios, encontros e rodadas de negócios também podem ser adquiridos por meio do portal.

Serviço:

Feira Três Lagoas Florestal – 3ª edição

Data: 28 a 30 de março

Local: Arena Mix - BR 262, Jardim Angélica, Três Lagoas – MS

Inscrições e compra de ingressos: www.treslagoasflorestal.com.br

