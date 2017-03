Rodadas de NegÃ³cios movimentarÃ£o empresÃ¡rios durante TrÃªs Lagoas Florestal

O Sebrae realiza nos dias 29 e 30 de março, durante a feira Três Lagoas Florestal, duas Rodadas de Negócios, a partir das 13 horas, para promover o encontro de pequenos empreendimentos com grandes empresas do setor e gerar expectativas de negócios.



No primeiro encontro, denominado “Negocia MS”, negócios de diversos setores podem ofertar seus produtos e serviços. Já o dia seguinte (30) terá a segunda rodada, “Comercializa Madeira e Floresta”, que contará com demanda e é voltada para empreendimentos fornecedores de mudas, equipamentos, madeiras e serviços ligados ao segmento florestal.

Ao todo, são esperadas cerca de 100 empresas para os dois encontros. O investimento para cada rodada é de R$ 80. A feira Três Lagoas Florestal acontece no Arena Mix, espaço localizado na BR 262, no Jardim Angélica, próximo à divisa com o estado de São Paulo.

Serão três dias de evento e a estimativa é de que 15 mil pessoas frequentem o local e 150 estandes de expositores estejam disponíveis para o público. A última edição da feira, em 2015, gerou R$ 60 milhões em negócios e recebeu mais de 12 mil visitantes. Para mais informações, acesse o site do evento (www.treslagoasflorestal.com.br/tlf2017).

Serviço

Rodadas de Negócios

- Negocia MS

Data: 29/03/2017 - quarta-feira

Horário: 13h às 18h

Local: Arena Mix BR 262, Jardim Angélica, Três Lagoas – MS

Investimento: R$ 80

Inscrições e informações: 0800 570 0800

- Comercializa Madeira e Floresta

Data: 30/03/2017 - quinta-feira

Horário: 13h às 18h

Local: Arena Mix BR 262, Jardim Angélica, Três Lagoas – MS

Investimento: R$ 80

Inscrições e informações: 0800 570 0800

