Rodada de Negócios movimenta empresários do segmento florestal

O Sebrae/MS realiza no dia 30 de março, durante a 3ª Feira Três Lagoas Florestal, a Rodada de Negócios “Comercializa Madeira e Floresta”, a partir das 13 horas, para promover o encontro de pequenos empreendimentos com grandes empresas do setor florestal e gerar expectativas de negócios.

Resultado da parceria entre Sebrae e Governo do Estado, por meio do Propeq Adensa, o evento é a primeira ação voltada exclusivamente para empreendimentos fornecedores de mudas, equipamentos, madeiras e serviços ligados ao segmento florestal na região Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Estarão presentes “âncoras” do ramo, que atuarão como principais demandantes.

Rodadas geram expectativas de negócio e fomentam a economia local

Segundo a gerente regional do Sebrae/MS, Josi Signori, a rodada serve tanto de estímulo para micros e pequenas empresas ampliarem sua rede de negócios, quanto às grandes companhias, que conhecem novos potenciais fornecedores. “O cenário da madeira e floresta tem se destacado na região Costa Leste devido aos grandes investimentos que fomentam a economia local, propiciando assim ambiente favorável aos pequenos negócios”.

Ao todo, são esperadas cerca de 60 empresas participantes. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. A feira Três Lagoas Florestal acontece no Arena Mix, espaço localizado na BR 262, no Jardim Angélica, próximo à divisa com o estado de São Paulo.

Serão três dias de evento e a estimativa é de que 15 mil pessoas frequentem o local e 150 estandes de expositores estejam disponíveis para o público. A última edição da feira, em 2015, gerou R$ 60 milhões em negócios e recebeu mais de 12 mil visitantes. Para mais informações, acesse o site do evento (www.treslagoasflorestal.com.br/tlf2017).

Serviço

Rodada de Negócios

Comercializa Madeira e Floresta

Data: 30/03/2017 - quinta-feira

Horário: 13h às 18h

Local: Arena Mix BR 262, Jardim Angélica, Três Lagoas – MS

Investimento: Gratuito

Pré-Inscrições e informações: 0800 570 0800

Veja Também

Comentários