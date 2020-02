Robôs começam a coletar dados sobre inflação

O IPCA de janeiro trouxe pela primeira vez dados coletados por um robô. O item que inaugurou essa forma de coleta foi o transporte por aplicativo (com queda de preços de 0,54% em janeiro), que também está estreando na cesta de consumo das famílias. O indicador de janeiro foi o primeiro a ser divulgado com estrutura de ponderações atualizada com base na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017/2018.

Segundo Pedro Kislanov, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE, o resultado do item passagens aéreas coletado por robôs passará a ser divulgado no IPCA-15 de fevereiro e no IPCA de fevereiro. A coleta por robô de preços de hospedagens e hotéis está em fase de testes, mas deve começar a ser divulgada em breve.

"A ideia é coletar tudo o que a gente já coleta online, fazer essa coleta automatizada por robô também. A gente ganha muito em eficiência, não precisa ter uma pessoa entrando no site também. Tudo que a gente puder coletar online, a gente quer expandir e coletar por robô", disse Kislanov.

O IPCA de janeiro trouxe 58 novos subitens, enquanto 64 subitens que integravam a antiga cesta saíram do índice. Outros 319 subitens foram mantidos pela pesquisa do IBGE. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.