RJ têm bloqueio de R$ 95 milhões por não pagamento de dívida com a União

O estado do Rio de Janeiro sofreu um bloqueio de R$ 95 milhões por determinação do governo federal. O arresto ocorreu desde a quarta-feira (22) e terminou hoje. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio, o bloqueio foi feito como garantia pelo não pagamento da dívida com a União, em valor correspondente.

Ainda segundo o govero do Rio, os bloqueios interferem na programação financeira do estado que passa por grave crise econômica. Todavia, não há ainda avaliação sobre o impacto que poderá ocorrer no pagamento de fevereiro dos salários dos servidores. O calendário de depósitos ainda não foi definido.

Desde o início do ano passado, a crise financeira no estado tem provocado, entre outros reflexos, o atraso no pagamento de servidores da ativa e de aposentados e pensionistas, bem como a fornecedores.

