Rio pagará 1ª parcela do salário de janeiro a parte dos servidores no dia 22

O governo do Estado do Rio de Janeiro vai começar a pagar na próxima quarta-feira (22) o salário de janeiro de 29% restantes do funcionalismo e pensionistas, que não receberam na terça-feira passada (14) junto com os demais servidores. De acordo com a administração estadual, o pagamento será feito em até seis vezes, com parcelas estimadas em R$ 577.

O governo do estado destacou, em nota, que o calendário “só será cumprido se não houver bloqueios das contas do estado” e que os valores são aproximados, porque dependem da receita efetiva de tributos que entrará nos próximos dias nas contas estaduais.

Na última terça-feira (14), décimo dia útil do mês, foram depositados R$ 920 milhões referentes aos pagamentos dos servidores ativos da Educação e de ativos, inativos e pensionistas da área de Segurança, que são policiais militares e civis, bombeiros, agentes penitenciários e demais funcionários das secretarias de Segurança e de Administração Penitenciária e órgãos vinculados. O pagamento ocorreu conforme o calendário regular do Estado.

Além do salário pago na terça-feira, os servidores ativos e inativos da área de segurança receberam a terceira parcela do reajuste aprovado pela Assembleia Legislativa em 2014 e que será depositado em cinco parcelas anuais. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros tiveram reajuste de 7,65%. Para a Polícia Civil o aumento foi de 10,22%, sendo que os delegados tiveram os vencimentos reajustados em 3,3%. Os inspetores de segurança e servidores da Secretaria de Administração Penitenciária receberam aumento de 3,24%.

