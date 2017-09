Reunião de análise de mercado do Copom começou às 9h03 desta terça-feira

Começou às 9h03 desta terça-feira, 5, a primeira parte do encontro do Comitê de Política Monetária (Copom), a reunião de Análise de Mercado. A reunião de Análise de Conjuntura, que normalmente ocorre na tarde do primeiro dia do encontro, foi transferida para a manhã da quarta-feira (6), em função da agenda dos diretores.

Na tarde de quarta, ocorre novo encontro do Copom, que decidirá sobre o patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 9,25% ao ano. Entre 54 instituições financeiras consultadas pelo Projeções Broadcast, todas esperam por um corte de 1 ponto porcentual, para 8,25% ao ano, nesta quarta-feira. Este porcentual para a Selic, se confirmado, representará a menor taxa de juros desde julho de 2013, quando estava em 8,00% ao ano. Será também a oitava vez consecutiva em que o BC reduz a taxa básica, após intervalo de quatro anos.

Nos comunicados mais recentes do BC, as sinalizações também foram no sentido de continuidade no ritmo de corte da Selic, de 1 ponto porcentual. As preocupações em torno do andamento das reformas no Congresso - em especial, a da Previdência - ainda permanecem. No entanto, o BC procurou pontuar, nos últimos meses, que o mais importante é o efeito de longo prazo das reformas.

No mercado financeiro, a principal dúvida é sobre até onde a Selic poderá chegar. Algumas instituições já citam taxa de 6,75% no fim de 2017 - o que representaria a menor taxa da história. Outras casas calculam uma Selic a 8,00% no fim deste ano.

