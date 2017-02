Reunião da Camex é adiada e ainda não há nova data para encontro

A reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), prevista para ocorrer na tarde desta quarta-feira, 22, foi adiada e ainda não há nova data para ocorrer. O encontro seria realizado às 16 horas, no Palácio do Planalto, mas foi cancelado em razão da ausência do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, que compõe a Camex.

Padilha foi internado na terça-feira com um quadro de obstrução urinária, provocada por uma hiperplasia prostática benigna. Ele já teve alta do hospital na manhã desta quarta, mas seguiu para Porto Alegre (RS).

