Retirada de idade mínima para que servidor antigo tenha integralidade é rejeitada

A comissão especial da Câmara que analisa reforma da Previdência rejeitou por 22 votos a favor e 14 contrários destaque do PSB que retirava a necessidade de idade mínima (65 para homens e 62 para mulheres) para que os servidores que ingressaram no serviço público antes de 2003 obtenham integralidade dos benefícios.

Esse é oitavo destaque apreciado pela comissão. Faltam dois outros destaques para conclusão da votação, que já dura mais de sete horas.

O vice-líder do DEM, deputado Pauderney Avelino (AM), adiantou que as lideranças do governo estão construindo uma solução para as regras dessas servidores para ser votada no plenário da Câmara.

