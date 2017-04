Resultado do setor externo é o melhor para março desde 2005

O superávit em conta corrente registrado no mês passado, de US$ 1,397 bilhão, representa o melhor resultado para meses de março desde 2005 (US$ 1,716 bilhão), conforme a série histórica do Banco Central. Além disso, é o primeiro resultado positivo para meses de março desde 2007 (US$ 185,5 milhões).

O resultado do mês passado também ficou melhor que a mediana positiva de US$ 350 milhões apontada pelo levantamento realizado pelo Projeções Broadcast com 23 instituições, que ia de um déficit de US$ 1,7 bilhão a superávit de US$ 1,5 bilhão. A estimativa do BC é que o rombo externo de 2017 seja de US$ 30,0 bilhões.

No acumulado do ano até março, o rombo nas contas externas soma US$ 4,624 bilhões. Já nos últimos 12 meses até março deste ano, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 20,557 bilhões, o que representa 1,10% do Produto Interno Bruto (PIB).

