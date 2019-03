Resultado do Copom voltará a ser divulgado às 18 horas

O Banco Central informou nesta terça-feira, 12, por meio de nota, que o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) voltará a ser divulgado depois das 18 horas, após o fechamento dos mercados. Em função do horário de verão, o resultado vinha sendo anunciado, nos últimos meses, após as 18h20.

Além disso, o início do segundo dia de reuniões do Copom ocorrerá às 14 horas, e não mais às 14h30.

"Os ajustes decorrem da alteração nos horários de fechamento dos mercados e já serão observados na reunião dos dias 19 e 20 de março", pontuou o BC. "O horário de publicação das Atas do Copom (8h da terça-feira da semana subsequente à reunião do Copom) não será modificado."