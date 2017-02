Resultado do Copom voltará a ser divulgado às 18 horas, logo após reunião

O Banco Central divulgou nesta terça-feira, 21, nota informando a alteração no horário de divulgação do resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). De acordo com a instituição, o resultado sairá a partir das 18 horas, imediatamente após o término do encontro - e não a partir das 18h20, como vinha ocorrendo. A mudança começa a valer nesta quarta-feira (22).

O BC afirmou que a mudança será feita em função da alteração nos horários de fechamentos dos mercados. Já o horário de início do segundo dia de reuniões do Copom (14 horas) não será alterado.

