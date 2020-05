Resultado de abril do Caged é o pior para o mês da série histórica

De janeiro a abril, o saldo negativo de 763.232 também é o pior da série disponibilizada pelo Ministério da Economia, que tem início em 2010. - Foto: Divulgação

A pandemia do coronavírus levou a um número recorde de desligamentos em abril, com o saldo entre contratações e demissões ficando negativo em 860.503.

O número é o maior já registrado no mês de abril na série histórica. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que tem início em 1992, o pior desempenho para o mês havia sido em abril de 2015, que registrou saldo negativo de 97.828.

De janeiro a abril, o saldo negativo de 763.232 também é o pior da série disponibilizada pelo Ministério da Economia, que tem início em 2010.