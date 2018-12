Reservas internacionais da China têm alta inesperada, a US$ 3,062 trilhões

As reservas internacionais da China tiveram um aumento inesperado em novembro, após recuarem por três meses consecutivos, segundo dados publicados hoje pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês).

O volume de reservas mostrou acréscimo de US$ 8,6 bilhões em novembro em relação ao mês anterior, a US$ 3,062 trilhões. Em outubro, houve redução de US$ 33,93 bilhões nas reservas.

Economistas consultados pelo The Wall Street Journal haviam previsto declínio de US$ 8 bilhões para o mês passado.

Nos últimos meses, o PBoC ampliou esforços para dar sustentação à moeda doméstica, o yuan, e conter novas saídas de capital. Em novembro, o índice do dólar teve baixa marginal de 0,07% e o yuan se valorizou em 0,43% em relação à divisa americana, de acordo com o provedor de dados chinês Wind. Fonte: Dow Jones Newswires.