Reservas da China crescem acima do previsto em dezembro, para US$ 3,140 tri

As reservas chinesas de moedas estrangeiras cresceram pelo 11º mês consecutivo e atingiram o maior nível desde setembro de 2016. O montante chegou a US$ 3,140 trilhões no fim de dezembro, US$ 20,67 bilhões acima do apurado no mês anterior, informou o Banco do Povo da China. Ao fim de novembro, o ganho havia sido de US$ 10,06 bilhões. Economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam aumento de US$ 5 bilhões em dezembro.

Pequim reforçou as regras sobre transferência de dinheiro para fora do país em 2017, o que limitou a saída de capital. A sustentação do yuan ante outras moedas, incluindo o dólar norte-americano, também reduziu a necessidade de o banco central chinês queimar reservas para sustentar a moeda chinesa. Em dezembro, o yuan teve alta de mais de 1% em relação ao dólar. No ano de 2017, a valorização da moeda chinesa ante a americana superou 6%. Fonte: Dow Jones Newswires.