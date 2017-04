DEFESA DO CONSUMIDOR | Sexta, 28 de Abril de 2017 - 09:00 Representantes do Procon e da ANTT reúnem-se para discutir paralisação das obras da BR-163 A empresa CCR MS Via anunciou a interrupção das obras de duplicação, no dia 12 de abril, com o argumento de que houve redução de cerca de 35% na arrecadação dos pedágios e pleiteia a revisão do contrato firmado