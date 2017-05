Renovação da frota nacional será discutida no 'Rota 2030', diz ministro

O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, disse nesta segunda-feira, 8, que o tema "Renovação da Frota" será discutido dentro do Programa Rota 2030. No ano passado, depois que assumiu a pasta, Pereira disse que o governo passaria a tocar o projeto de renovação, mas depois cessou as conversas.

Hoje, durante evento promovido pelo Secovi em São Paulo, perguntado pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, sobre como estavam as tratativas sobre a renovação da frota nacional de veículos, o ministro disse que o programa não foi abandonado, mas que será discutido no âmbito do Rota 2030, que é o programa de incentivo à inovação da indústria automotiva que ocupará o lugar do Inovar Auto, cujo prazo de vigência vence em 31 de outubro deste ano.

O ministro reiterou nesta segunda que o projeto do Rota 2030 será entregue ao presidente Michel Temer em agosto. Na sexta-feira passada, em evento da Ford, ele havia afirmado que o projeto seria entregue em setembro para ser aprovado e entrar em vigor ainda neste ano.

