Renda pessoal nos EUA sobe 0,2% em fevereiro ante janeiro, como previsto

A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,2% em fevereiro ante janeiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pelo Departamento do Comércio do país. O resultado, que veio após uma ligeira queda de 0,1% em janeiro ante dezembro, ficou em linha com a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

O Departamento do Comércio também informou os gastos com consumo de janeiro, que tiveram ligeira alta de 0,1% ante dezembro. Neste caso, a projeção era de avanço maior, de 0,3%.

Já os gastos com consumo de dezembro passaram por revisão, de queda de 0,5% a declínio de 0,6% comparado a novembro.

Os últimos dados sobre gastos foram divulgados com atraso devido à paralisação parcial do governo dos EUA, ocorrida entre dezembro e janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.