A renda pessoal nos Estados Unidos subiu 0,2% entre fevereiro e março, enquanto os gastos com consumo ficaram estáveis no período, segundo levantamento do Departamento do Comércio do país. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam elevação de 0,3% na renda e de 0,2% no consumo.

Houve revisão no dado de fevereiro de renda pessoal, que cresceu 0,3% em relação a janeiro, menos que a alta de 0,4% informada anteriormente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários