Relator se ausenta de plenário para discutir parecer da reforma

O relator da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Marcelo Freitas (PSL-MG), saiu do plenário do colegiado para discutir seu parecer, que pode ser alterado ainda na CCJ.

A ausência irritou a oposição, que pediu a suspensão da sessão.

O presidente da CCJ na Câmara, Felipe Francischini (PSL-PR), argumentou que Freitas registrou presença na comissão e que está na Câmara, o que não impediria - de acordo com ele - a continuidade dos trabalhos.

Com uma hora de sessão, a CCJ ainda se arrasta com discussões regimentais e não iniciou a votação do parecer da reforma.