Com anuência da base e da oposição, o relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia (PPS-BA), encerrou a leitura de seu parecer antes do fim e declarou o relatório "como lido".

Como previsto, a oposição pediu vistas do documento pelo prazo de duas sessões plenárias, o que faz com que a discussão oficial do parecer só possa ocorrer a partir da próxima terça-feira, 25.

