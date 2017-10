Relator do projeto do cadastro positivo acredita em votação ainda nesta terça

O relator do projeto que altera as regras o cadastro positivo, senador Armando Monteiro (PTB-PE), admitiu nesta terça-feira, 10, que o quórum está baixo para a votação da proposta no plenário do Senado. Segundo ele, no entanto, é possível ainda a votação ocorrer na tarde de hoje no plenário do Senado.

A proposta de substitutivo, que tem apoio da equipe econômica, como mostrou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, tramita em regime de urgência.

Veja Também

Comentários