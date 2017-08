Relator diz que MP da TLP vai corrigir distorções, como impacto fiscal

O deputado Betinho Gomes (PSDB-PE), relator da medida provisória (MP) 777, defendeu nesta quinta-feira, 24, a instituição da Taxa de Longo Prazo (TLP) sobre empréstimos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Enquanto a Câmara analisa um requerimento de oposicionistas para retirar a MP da pauta, adiando a votação para a próxima terça-feira, Betinho disse que uma questão econômica, de caráter técnico, está sendo contaminada por posições políticas e ideológicas.

Segundo o tucano, a criação da TLP "não vai acabar com BNDES nem com subsídios", mas corrigir distorções e ter impacto fiscal. Ele argumentou que a política econômica do governo Dilma Rousseff, que usava o BNDES para subsidiar investimentos na indústria por meio da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), não deu certo e apenas garantiu lucros a grandes grupos com o dinheiro do trabalhador. "Os grandes grupos empresariais apresentam projetos de baixa qualidade e levam o dinheiro barato da sociedade", disse Gomes. "E o resultado é que o investimento no País não aumentou."

"O governo Temer vai ajudar a destruir nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social", disse Elvino Bohn Gass (PT-RS), pregando a obstrução da medida provisória. "Os financiamentos da TJLP são aqueles que as cooperativas pegam, que servem para os agricultores, e na verdade vão ter juros maiores. Isso vai ser ruim para o País e para as empresas que querem gerar emprego. Vamos impedir um desastre para o País."

Veja Também

Comentários