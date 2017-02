Relator de comissão da reforma trabalhista mostrará plano de trabalho no dia 14

O relator da comissão da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), disse que vai apresentar na próxima terça-feira, 14, o plano de trabalho do colegiado. O presidente do colegiado, Daniel Vilela (PMDB-GO), confirmou para as 14h30 de terça a primeira reunião do colegiado.

Em sua fala, Marinho disse que fará uma ampla discussão sobre a reforma trabalhista, ouvindo tanto empregadores e movimentos sindicais. "Nós queremos fazer um trabalho que seja o mais amplo possível, nós vamos ouvir as centrais, os trabalhadores, os empresários, os especialistas da área, nós estamos abertos a sugestões", disse.

O deputado também disse ser a favor da tese de que a reforma não pode tirar direitos do trabalhador, apenas modernizar as relações de trabalho. "Eu tenho escutado mantras, que repetem 'nenhum direito a menos'. Eu estou nessa: nenhum direito a menos", comentou.

A comissão da reforma trabalhista foi instalada nesta quinta-feira, 9, na Câmara dos Deputados. Os integrantes do colegiado confirmaram o nome de Vilela como presidente e de Marinho como relator.

A sessão de instalação da comissão foi marcada por questões de ordem da oposição. Entre os principais pontos da reforma está a prevalência de acordos entre patrões e empregados sobre a legislação. Hoje, os contratos de trabalho devem seguir as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ao todo 23 deputados marcaram presença na reunião. A comissão é formada por 36 deputados são titulares.

