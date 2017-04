O relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho (PSDB-RN), está reunido com alguns deputados da comissão especial neste momento discutindo possíveis alterações no texto. A sessão de votação do projeto ainda não começou na manhã desta terça-feira, 25.

Até o momento, 15 deputados registraram presença. O quórum mínimo para o início da sessão é de 19 parlamentares presentes.

