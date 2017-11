Relator da reforma participa de reunião com governadores e Temer no Alvorada

O relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), participa neste momento da reunião com governadores e o presidente Michel Temer, no Palácio do Alvorada. O relator já está apresentando os pontos da nova versão do texto, que mais tarde será detalhada também às lideranças políticas em jantar no Alvorada.

Como mostrou o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), o texto não será tão enxuto e busca preservar grande parte das mudanças aprovadas na comissão especial. Mas já há acertos na base aliada para aprovar alterações mais agressivas no plenário por meio de destaques, para desidratar ainda mais a proposta.