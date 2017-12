Relator da reforma faz discurso político e sem leitura de emenda aglutinativa

Ao contrário do prometido, o relator da reforma da Previdência, deputado Arthur Oliveira Maia (PPS/BA), não fez uma leitura da emenda aglutinativa da nova versão do texto no plenário da Câmara dos Deputados. Oliveira fez apenas um discurso político.

A sessão está sendo dominada pelo deputados da oposição: PSOL, PT e PCdoB.

Os deputados classificam a sessão de farsa, espetáculo e teatro.

O depurado José Geraldo (PT-PA) chegou a rasgar o texto da proposta. "É lixo", afirmou.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o relator já deixaram o plenário, agora dominado pela oposição.