Relator da reforma da Previdência prevê entrega do relatório em 16 de março

Começou nesta tarde de terça-feira, 14, sessão da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados que vai aprovar o plano de trabalho do colegiado. A previsão do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA), é entregar o relatório no dia 16 de março, após a realização de nove audiências públicas temáticas sobre a proposta. O plano ainda precisa ser apreciado pela comissão especial, o que deve ocorrer ainda neta terça.

"Não teremos nem muitas nem poucas (mudanças no texto), faremos as que forem necessárias", disse Maia pouco antes do início dos trabalhos da comissão.

Uma das propostas que o relator tem defendido é a criação de um regime diferenciado de aposentadoria para mulheres que cumpram dupla jornada. Segundo ele, não se trata de separar por critérios de estado civil (casada ou solteira), mas sim de conceder o benefício a "mulheres que têm dependentes no lar".

Maia ressaltou, no entanto, que essa proposta ainda será discutida pela comissão e que se trata de uma ideia gestada como cidadão, não como relator da reforma.

