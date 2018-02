Relator apresentará emenda aglutinativa da Previdência no dia 6, diz Marun

"Não quero palpites, quero sugestões. Temos condições de flexibilizar algumas coisas, mas desde que venham junto de votos (para aprovar a reforma)", finalizou - Foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados

O relator do projeto da reforma da Previdência, deputado Arthur Maia (PPS-BA), vai apresentar no próximo dia 6 a emenda aglutinativa do texto, que reúne todas as emendas feitas ao texto original apresentado pelo governo, informou o ministro Carlos Marun, da secretaria de governo.

Em visita ao Rio de Janeiro para buscar apoio à aprovação da reforma, Marun afirmou que ainda acredita que o governo conseguirá os "40 a 50 " votos que precisa para atingir 308 e aprovar o texto, e que se a reforma não for à votação em fevereiro, não deverá ser mais apresentada. "Em cima de todas as emendas apresentadas, ele apresenta o texto final para aprovação", disse Marun.

Ele afirmou que o novo texto já poderá contar com "aprimoramentos" nas regras, mas que até o momento nenhum grupo apresentou sugestões concretas de mudanças. "Não quero palpites, quero sugestões. Temos condições de flexibilizar algumas coisas, mas desde que venham junto de votos (para aprovar a reforma)", finalizou.