Relação etanol/gasolina em SP sobe a 70,83% em dezembro, diz Fipe

Foto: AutoInforme

A relação entre os preços do etanol e os da gasolina atingiu 70,83% em dezembro, acelerando em relação a novembro (68,98%), conforme a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado, porém, ficou abaixo do verificado no último mês de 2016 (75,81%).

No Índice de Preços ao Consumidor (IPC) - que mede a inflação na capital paulista -, a Fipe constatou alta média de 5,62% no preço do álcool combustível em dezembro, depois de 5,58% em novembro. Já a gasolina saiu de uma variação positiva de 3,53% para 2,86% no mês passado. O IPC, por sua vez, acelerou para 0,55% em dezembro, ante 0,29% em novembro.

Segundo especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A vantagem é calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, é considerada indiferente a utilização de gasolina ou etanol no tanque.