Relação etanol/gasolina em SP acelera para 71,05% na 1ª semana de maio, diz Fipe

A relação entre os preços do etanol e os da gasolina acelerou para 71,05% na primeira semana de maio na capital paulista, depois de ficar em 70,84% no fim de abril, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O resultado segue acima do limite psicológico de 70% considerado favorável por especialistas para o uso do biocombustível.

No Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fipe e que mede o comportamento da inflação paulista, os preços dos combustíveis continuaram em queda na primeira quadrissemana de maio - últimos 30 dias terminados no último dia 7. Porém, os recuos foram menos expressivos em relação ao fim de abril.

Os preços do etanol tiveram declínio de 3,94%, depois de cederem 5,10% no encerramento de abril. Já os preços da gasolina caíram 1,62%, na comparação com taxa negativa de 1,98%. O IPC, por sua vez, atingiu alta de 0,58%, depois de 0,61% no fechamento em abril.

