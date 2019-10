Rejeitada a emenda sobre aposentadoria especial para exposição a agentes nocivos

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado rejeitou uma emenda na reforma da Previdência que buscava manter a aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos. A alteração abrangia aqueles que trabalham com materiais e produtos considerados agressivos à integridade física, como mineiros.

A emenda havia sido apresentada pelo PT e foi rejeitada por 15 votos a 11.

A CCJ ainda precisa analisar outras quatro sugestões de alterações na proposta. Entre elas, a que mantém o pagamento do abono salarial para quem ganha até dois salários mínimos.

Mais cedo, o colegiado aprovou, por 17 votos a 9, o relatório do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE).

O parecer rejeita todas as emendas que foram apresentadas após a proposta chegar ao plenário do Senado, no início de setembro.