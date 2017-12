Reino Unido permitirá que bancos europeus operem como filiais após o Brexit

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) afirmou nesta quarta-feira que pretende permitir que os bancos e as seguradoras de países da União Europeia operem como filiais no Reino Unido, após a saída britânica da UE, o chamado Brexit, em vez de estabelecer subsidiárias.

O banco central afirmou que, baseando-se no pressuposto de um continuado alto grau de cooperação supervisora entre Londres e a UE, não forçará os bancos sediados no continente a estabelecer novas operações com as diretrizes locais de liquidez e capital.

Vice-presidente do BoE, Sam Woods advertiu em carta a empresas que os pressupostos sobre as regulações equivalentes "podem ser revisitadas", conforme as negociações do Brexit avançam.

O BoE afirmou que as empresas que atualmente operam no Reino Unido sob as regras de transferência da UE precisarão de autorização para seguir no país.

As consultas sobre a abordagem para a autorização e supervisão das empresas internacionais continuam até fevereiro e as companhias poderão solicitar autorização para funcionar como filiais a partir do início de 2018.

O BoE disse que a intensidade de sua supervisão sobre bancos e seguradoras dos países da UE levará em conta o quanto de suas atividades "sistêmicas" estão no Reino Unido. O banco central disse que os fatores incluirão o tamanho das companhias, baseado em se as operações delas têm mais de 15 bilhões de libras (US$ 20,11 bilhões) em ativos totais. Fonte: Dow Jones Newswires.